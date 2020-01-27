حبس عاطلين سقطوا بـ100 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار عز الدين غَلوش، رئيس نيابة وادي النطرون بالبحيرة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالبحيرة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة.وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة في مجال الاتجار بالحشيش وترويجه على عملائهما متّخذان من دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع وهما (عاطلَينْ- مقيمان بدائرة المركز).عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن ومديرية أمن البحيرة، تم إستهداف العنصرين بالأكَمنة اللازمة وضبطهما بمدخل الطريق الدولى (العلمينوادى النطرون) وتقاطعه مع الطريق الصحراوى (الإسكندريةالقاهرة) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها "25" خمسة وعشرون كيلو جرام- مبلغ مالى، هاتفي محمول).وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدر المضبوطة بحوالي (1.250.000) مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.