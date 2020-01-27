رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

موسى حوامدة: أُصدر مجموعة شعرية جديدة عن الموت.. قريبًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:28 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
طباعة
أشاد الشاعر الفلسطينى موسى حوامدة بالنقلة الحضارية الكبيرة التى شهدها معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية، من ناحية التجهيزات والاستعدادات، بجانب الفعاليات وعلى رأسها استضافة دولة السنغال كضيف شرف، ومشاركة أكثر من ٩٠٠ دار نشر متنوعة.

وقال «حوامدة» إن اختيار جمال حمدان شخصية المعرض هى الميزة الأهم والأبرز لهذا العام، خاصة أنه أول من كشف عن المزاعم الصهيونية، من خلال كتابه «اليهود أنثروبولوجيًا»، الذى أثبت أن الإسرائيليين الحاليين لا ينتمون ليهود بنى إسرائيل القدماء.

وأضاف: «إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب أكبر دليل على أن دولة مصر تتمتع باستقرار كبير»، واصفًا القاهرة بأنها تمثل له «باعثة الثقافة فى العالم العربى».
ورأى أن الأحداث التى يمر بها الوطن العربى تؤثر على الإبداع العربى، لكن لا يمكن معرفة إذا ما كان هذا التأثير بالسلب أو الإيجاب، لأن هناك العديد من الكتب المهمة صدرت وقت الحروب، وتعمل الحروب والأزمات على خلق مبدعين.
واعتبر أن «الرواية تلقى دعمًا كبيرًا فى الوطن العربى، ولم يُسحب البساط منها كما يردد البعض، كما أنها تكشف عن العديد من عيوب وعورات الشعوب العربية، لأنها تعتمد على السرد، أما الشعر فيغذى الروح القومية والنضالية، وقادر على أن يخالف نظرة الغرب لنا».
وشدد على أن الشعر يعتمد على جهود ذاتية وليست مؤسسية، ولم تعد هناك جوائز مهمة لكتّاب الشعر، ونسبة المبيعات والإقبال عليه أقل من الرواية، لكن تأثيره أكبر على المجتمع.
وعن علاقة الشعر بالفن التشكيلى، قال «حوامدة»: «من الممكن أن تبنى الرواية على صورة، وأن تؤثر لوحة معينة على وجدان شاعر، لكنه يرفض هذا لاعتباره صنعة فى الموضوع»، متابعًا: «أحيانا يتأثر الفن التشكيلى بالشعر، فكل شىء يغذى الشعر، لذا لا بد أن تنفتح على كل ما حولك».
وكشف عن أنه سيصدر قريبًا مجموعة شعرية عن دار نشر «أروقة»، ينشغل فيها بموضوع الموت والموتى، مرجعًا ذلك إلى أن «كثيرًا من أصدقائه وأحبابه صعدوا إلى الرفيق الأعلى».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ابنة رانيا يوسف عن ملابس والدتها: مفيش ست قدرت تعمل زيها

منذ ساعة و نصف

«الباز» يطالب بتعميم «حظر النقاب» بكل المؤسسات التعليمية

منذ أقل من ساعة

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

منذ يوم

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

«الباز» يطالب بتعميم «حظر النقاب» بكل المؤسسات التعليمية

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

image description

8 مزايا لرجال الشرطة في القانون الجديد (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
مؤمن المحمدي
امبارح
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب