موسى حوامدة: أُصدر مجموعة شعرية جديدة عن الموت.. قريبًا

أشاد الشاعر الفلسطينى موسى حوامدة بالنقلة الحضارية الكبيرة التى شهدها معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية، من ناحية التجهيزات والاستعدادات، بجانب الفعاليات وعلى رأسها استضافة دولة السنغال كضيف شرف، ومشاركة أكثر من ٩٠٠ دار نشر متنوعة.وقال «حوامدة» إن اختيار جمال حمدان شخصية المعرض هى الميزة الأهم والأبرز لهذا العام، خاصة أنه أول من كشف عن المزاعم الصهيونية، من خلال كتابه «اليهود أنثروبولوجيًا»، الذى أثبت أن الإسرائيليين الحاليين لا ينتمون ليهود بنى إسرائيل القدماء.وأضاف: «إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب أكبر دليل على أن دولة مصر تتمتع باستقرار كبير»، واصفًا القاهرة بأنها تمثل له «باعثة الثقافة فى العالم العربى».ورأى أن الأحداث التى يمر بها الوطن العربى تؤثر على الإبداع العربى، لكن لا يمكن معرفة إذا ما كان هذا التأثير بالسلب أو الإيجاب، لأن هناك العديد من الكتب المهمة صدرت وقت الحروب، وتعمل الحروب والأزمات على خلق مبدعين.واعتبر أن «الرواية تلقى دعمًا كبيرًا فى الوطن العربى، ولم يُسحب البساط منها كما يردد البعض، كما أنها تكشف عن العديد من عيوب وعورات الشعوب العربية، لأنها تعتمد على السرد، أما الشعر فيغذى الروح القومية والنضالية، وقادر على أن يخالف نظرة الغرب لنا».وشدد على أن الشعر يعتمد على جهود ذاتية وليست مؤسسية، ولم تعد هناك جوائز مهمة لكتّاب الشعر، ونسبة المبيعات والإقبال عليه أقل من الرواية، لكن تأثيره أكبر على المجتمع.وعن علاقة الشعر بالفن التشكيلى، قال «حوامدة»: «من الممكن أن تبنى الرواية على صورة، وأن تؤثر لوحة معينة على وجدان شاعر، لكنه يرفض هذا لاعتباره صنعة فى الموضوع»، متابعًا: «أحيانا يتأثر الفن التشكيلى بالشعر، فكل شىء يغذى الشعر، لذا لا بد أن تنفتح على كل ما حولك».وكشف عن أنه سيصدر قريبًا مجموعة شعرية عن دار نشر «أروقة»، ينشغل فيها بموضوع الموت والموتى، مرجعًا ذلك إلى أن «كثيرًا من أصدقائه وأحبابه صعدوا إلى الرفيق الأعلى».