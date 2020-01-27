إبراهيم راشد مؤلف «البحرين فى زمن جمال عبدالناصر»: ربع البحرينيين متزوجون من مصريات

يشارك الكاتب البحرينى إبراهيم راشد الدوسرى فى الدورة الحالية لمعرض القاهرة للكتاب، بكتاب «البحرين فى زمن جمال عبدالناصر»، الذى رصد فيه تأثير «مصر الناصرية» على البحرين وشعبها.

وقال «الدوسرى» لـ«الدستور»، إنه ركز فى كتابه على دور «عبدالناصر» فى تغذية روح القومية العربية وحرصه على إرساء العدالة الاجتماعية.

وأضاف: «كتابى عن ناصر استغرق ٥ سنوات، ويشمل ٨ فصول، ومن أهمها الفصل الذى يتناول تأثير الثقافة المصرية فى زمن عبدالناصر على الثقافة فى البحرين، إلى جانب فصول أخرى تتناول عدة محاور من بينها التعليم».

وأوضح «الدوسرى» أنه ركز فى كتابه على التعليم فى فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان التعليم البحرينى يعتمد على المناهج المصرية التى أسهمت فى تطور مؤسسات التعليم بالبحرين، إضافة إلى أن الطلاب الجامعيين كانوا يدرسون فى الجامعات المصرية، وهو ما كان له عظيم الأثر فى التطور الثقافى الذى شهدته المملكة خاصة ما يتعلق بالمسرح والكتابة الأدبية، وأفرز العديد من الكُتّاب البحرينيين الذين تأثروا بالمدرسة الثقافية المصرية.

وقال إن كثيرًا من أعلام الموسيقى فى البحرين حاليًا درسوا فى مصر، وحصلوا على الدكتوراه فى الموسيقى من مصر، مثل اللواء مبارك، المتخصص فى الموسيقى العسكرية، وغيره من الرموز البحرينية، مثل الموسيقى الشهير خليفة الزيمان.

وأضاف: «يرصد الكتاب التحول والمسيرة التى قادها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التى كانت فلسفتها قائمة على فكرة الوحدة العربية، والعمل على الارتقاء بالشعوب العربية ومقاومة الاستعمار».

وواصل: «ساعد عبدالناصر البحرين لتنال استقلالها، وحين خرجت القوات المستعمرة من البحرين، طالبت إيران بضم البحرين لها، لكن ناصر رفض، وأصر على استقلال البحرين، ودعم تحولها لدولة عربية مستقلة»، مشيرًا إلى أن الكتاب يرصد المنعطفات التاريخية تلك، معززًا بـ٦٠ شهادة موثقة وحصرية لنخبة من كبار الأدباء والمثقفين والسياسيين.

وعن الصور المرفقة بالكتاب، قال «الدوسرى» إن كثيرًا منها خاص وليس أرشيفيًا، إلى جانب بعض الصور التى استعارها من الأرشيف الوطنى للبحرين.

ولفت إلى أن «الكتاب يركز أيضًا على الأحداث التى مرّت بمصر وانعكست آثارها على البحرين، مثل خطاب التنحى والوفاة، وهما حدثان تأثر بهما وتفاعل معهما الشارع البحرينى بقوة»، مشيرًا إلى أنه يوجد فى البحرين مواطنون مصريو الهوى حتى النخاع، ضاربًا مثلًا بمدينة «محرق» فى البحرين التى قال عنها إن ٩٠٪ من أهلها ناصريون حتى النخاع.

وقال: «الهدف من الكتاب هو رصد العلاقة الأخوية والمحبة التى تربط الشعبين البحرينى والمصرى، والحب البحرينى الخاص للزعيم جمال عبدالناصر، حتى يتسنى للأحفاد التعرف على هذه الحقبة المهمة فى تاريخ الشعبين».

ورأى أن «تأثير مصر على البحرين إيجابى على كل المستويات.. ربع البحرينيين متزوجون من مصريات وتوجد لى ٥ أخوات مصريات، وكنت على وشك الزواج من مصرية قبل زواجى الحالى».

وأشار الكاتب البحرينى إلى أن له كتابًا آخر تحت الطبع بعنوان «أعلام الغناء الشعبى النسائى فى البحرين»، وقال: «اهتماماتى متنوعة ما بين ثقافية وأدبية ومسرحية وموسيقى وفن تشكيلى، وأكتب القصة القصيرة والمسرحيات ومهتم بالثقافة الشعبية». وعن وجهة نظره فى الأحداث السياسية الحالية فى ليبيا وسوريا، رأى أن الوضع معقد وغير مفهوم فقد «اختلط الحابل بالنابل».

