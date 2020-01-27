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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نجوى اليحفوفى: نحتاج للتركيز على قضايا المرأة من أجل النهوض بالمجتمعات العربية

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر رضا
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أعربت الدكتورة نجوى اليحفوفى، الكاتبة اللبنانية، عن سعادتها لمشاركتها فى الدورة الـ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشيدة بالتنظيم وتنوع الثقافات العلمية.
وقالت إنه لا بد من التركيز على القضايا الخاصة بالمرأة فى الإعلام لا سيما التعليم لخلق فتيات قادرات على النهوض بمجتمعاتهن، مشيرة إلى أن الأبحاث أكدت أنه كلما زادت نسبة التعليم زادت المسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة وتقاسم الأدوار بينهما.
ولفتت إلى أن عمل المرأة أتاح لها الحصول على حرية كبيرة، لكن فى المقابل أصبح الرجل متراخيًا إلى حدٍ كبير، مشيرة إلى أن العلاقة بين الجنسين يجب أن تكون مكملة لبعضهما ولا يشعر أحدهما بأنه فى صراع مع الآخر، وذلك بهدف تكوين أسرة تتمتع بصحة نفسية جيدة.
وقالت إن قضايا المرأة مختلفة من مجتمع لآخر، وتلعب المتغيرات والموروثات الثقافية دورًا فى هذا الأمر، مشيرة إلى أن مشكلات المرأة تختلف فى كل قطر و«كل هذه الأمور ناتجة عن التعليم والثقافة».
وأوضحت: «فى بيروت لا تختلف النظرة إلى المرأة باختلاف الملابس، فلا يوجد فرق بين المحجبة وغير المحجبة، وقد يكون هذا الأمر مختلفًا قليلًا فى مصر، ويمكننا أن نتخطى الأمر». واختتمت: «نعانى الصراع الإعلامى فقط، وأوجه رسالة إلى شعب مصر بضرورة الاهتمام بتعليم الفتيات، وذلك حتى يتمكن من النهوض بمجتمعهن بجانب الرجال».

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