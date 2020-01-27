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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قصف متبادل بمنطقة بوقرين بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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أفادت قناة 218 الليبية، مساء الإثنين، بأن بلدة بوقرين ومحيطها شهدت قصفًا جويًا متبادلًا دون وقوع أي اشتباكات مباشرة بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري من غرفة عمليات سرت التابعة للجيش الوطني، توضيحه بأن الطيران التركي المُسير نفذ غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع تابعة لقوات الجيش، فيما ردت غرفة العمليات الجوية للجيش بشن غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الوفاق في بلدة بوقرين ومحيطها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لا توجد أي اشتباكات مباشرة بمحاور القتال قرب بوقرين، واقتصرت العمليات العسكرية اليوم على القصف الجوي فقط.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن أمس في مؤتمر صحفي، أن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش، أمس الأحد، في منطقة الهيشة الجديدة المعروفة بـ"بوقرين" غرب سرت، لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

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