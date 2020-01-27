الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن سفارتنا في الصين تبذل جهدا كبيرا مع المصريين بسبب فيروس «كورونا»، نافية إصابة أي مصري حتى الآن.وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور» أن مصر لديها طلبة تدرس في الصين، وهناك متابعة لحالتهم بشكل مستمر، متابعة: «ربنا يسلم الحال ومحدش يصاب بالمرض».ولفتت إلى أنه حتى الآن لم تتخذ أي دولة أجنبية قرارا بإجلاء رعاياها من الصين بسبب فيروس كورونا، ولكن لو حدث ما يستلزم قرار بإجراء الجالية المصرية من الصين سيتم اتخاذ القرار، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يدعو لاتخاذ هذا القرار.