«إيتيدا»: توسيع نطاق مشروعات التوقيع الإلكترونى حكوميًا وتجاريًا

أكدت المهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، سعى الهيئة الدائم لتوسيع نطاق مشروعات التوقيع الإلكترونى على المستويين التجارى والحكومى.

وقالت، خلال تسليم شهادة الاعتماد إلى وفد رسمى من شركة قناة السويس للتأمين، برئاسة أحمد شهاب، العضو المنتدب للشركة، إن الهيئة تهدف لنشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكترونى فى مصر، بغرض تيسير وتأمين التعاملات الرقمية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى.

وتضمن اللقاء تسليم شهادة اعتماد الهيئة لتطبيق تحديثات البرمجيات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى بشركة قناة السويس للتأمين، طبقًا للتوصيات الخاصة فى هذا الشأن.

كما شهد مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التجربة المتميزة فى تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى بالشركة، الرائدة فى تطبيق منظومة التوقيع بقطاع الـتأمين منذ عام ٢٠١٦، مع دراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمى بشكل عام.

من جانبه، ذكر العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين أن منظومة التوقيع الإلكترونى مكنت الشركة من اعتماد كل المعاملات الداخلية والخارجية، ومن بينها المراسلات الإلكترونية، عبر تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى، ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمى له حجية قانونية.

وأثنى «شهاب» على الجهود المبذولة لتطبيق منظومة توقيع إلكترونى رائدة وفعالة فى قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الشركة أصبحت تستخدم تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى بكل فروعها المنتشرة بالمحافظات، والتى يصل عددها إلى نحو ٥٠ فرعًا، وذلك عند إصدار كل الوثائق والعقود وبوالص التأمين للعملاء، والتى لا تقل سنويًا عن ١٥ ألف مستند.

واستعرض المميزات التى حصلت عليها الشركة نتيجة تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى بالتعاون مع الهيئة وشركة «إيجيبت تراست»، مشيرًا إلى أنها ساهمت فى زيادة مستويات تأمين المعاملات الإلكترونية والاعتماد بشكل فعال على أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أنها ساهمت أيضًا فى تيسير العمليات التشغيلية وإجراءات تجديد صلاحية شهادات التوقيع الإلكترونى مع الحد من عمليات تزوير بوالص التأمين وتقنين تداولها إلكترونيًا.

