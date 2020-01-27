كاري موليجان تسخر من ترشيحات الأوسكار

انتقدت الممثلة البريطانية كاري موليجان، نظام التصويت لجوائز الأوسكار، وقالت «يبدو أنه لا يعمل ويجب على الناخبين إثبات أنهم شاهدوا جميع الأفلام».وأدلت موليجان بهذه التعليقات أثناء مناقشة لها وتعجبت من أن أفلام مثل Little Women - Hustlers- The Farewell تم حجبها في ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020.وتعجبت من عدم ترشيح أي امرأة في فئة أفضل مخرج لجوائز الأوسكار لهذا العام، وفقًا لما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وقالت موليجان في مهرجان «صندانس» السينمائي: «لا أعتقد أنهم شاهدوا هذه الأفلام، لأنها تستحق الترشح للجوائز، أعتقد أنهم بحاجة إلى مراجعة تقييماتهم».وتساءلت عما إذا كان الناخبون شاهدوا كل الأفلام، ربما يجب ألا يُسمح لك بالتصويت إلا إذا تمكنت من إثبات أنك رأيت جميع الأفلام.ودعت إلى التأكد من مشاهدة الناخبين وإختبارهم قبل الأخذ بترشيحاتهم، لأنه هناك العديد من الأعمال الرائعة تم تجاهلها.