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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غادة عبدالرازق تكشف مواصفات فتى أحلامها الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:07 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة غادة عبدالرازق، عن سعادتها بالانضمام لفيلم "حفلة 9"، واحتفلت ببدء تصويرها منذ أيام.

وقالت خلال لقائها في برنامج MBC Trending والمذاع عبر فضائية mbc 4: "العمل مكتوب حلو جدًا وشخصية جديدة عليّ وفريق العمل كلهم تقال والعمل ككل متكامل حتى إنتاجيًا".

وعن شخصيتها في الفيلم قالت، إنها تؤدي شخصية سيدة تدعى روز، لديها ابنة وكانت تعمل راقصة باليه واعتزلت.

وكشفت غادة عبدالرازق، عن مسلسلها الجديد والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، ووصفت شخصيتها فيه بأنها جديدة عليها أيضًا ويحمل العمل اسم "سلطانة المعز"، وهو من نوعية أعمال الدراما الشعبية.

كما كشفت حقيقة صورتها بفستان الزفاف، ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وتلقت العديد من التهاني عليها قائلة: "كنت اتمنى ولكن هذا ليس حقيقيًا، ولكنها جلسة تصوير جديدة للفيلم من المفروض ان توضع خلال منزلها وفقًا لقصة الفيلم.

وأوضحت غادة عبدالرازق، شروطها للموافقة على الزواج مرة ثانية وهي أن يكون رجلا محترما وطموحا ويحبها والمواصفات الطبيعية، مؤكدة أنها لا تشترط أن يكون لديه أموال طائلة وغيرها.

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