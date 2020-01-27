الكويت تمنع دخول 9 أشخاص قادمين من الصين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، الإثنين، إنه تم منع دخول 9 قادمين من الصين إلى دولة الكويت، مؤكدا أن ذلك "إجراء احترازي".وبحسب بيان للمتحدث نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن منع دخول عدد من الركاب إلى البلاد هو إجراء وقائي، يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الجهات الرسمية في سبيل التصدي لهذا الوباء كورونا، حفاظا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الكويت.وأكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت، وأن "منع دخول عدد من الركاب للبلاد يعود لأسباب احترازية".وأضاف: "إن هذا إجراء تتخذه كل الدول ضمن تنفيذ خطط للحد من هذا الفيروس، وذلك باستقبال القادمين من الدول المنتشر فيها الوباء، وتضييق النطاق إلى حد الصفات الرسمية فقط".هذا، وأمر رئيس الحكومة الصينية، لي كه تشيانغ، في وقت سابق، السلطات في مدينة ووهان بوسط الصين – مركز تفشي فيروس كورونا القاتل- بضمان دخول جميع المصابين بالمرض الغامض الجديد إلى المستشفيات.وكانت آخر احصائية لانتشار الفيروس حول العالم وفقًا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورونيغ بوست" عن السلطات الصينية ووسائل إعلام رسمية هى: "الصين 2821 إصابة و81 حالة وفاة- هونغ كونغ 8 إصابات- ماكاو 6 إصابات- تايوان 5 إصابات- باقي أنحاء آسيا 28 إصابة- أوروبا 3 إصابات- أمريكا الشمالية 6 إصابات- منطقة أسترالاسيا 5 إصابات".