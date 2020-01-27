«طرابلس الآن».. كل القوى الوطنية الليبية تتحدث لـ«الدستور»

برلمانيون: نتائج المؤتمر لم تتضح بعد.. لجنة 5+5 لم تجتمع.. والأزمة تحتاج لحسم عسكرى

سياسيون: الحل فى القضاء على الميليشيات ثم تشكيل مجلس رئاسى جديد

الجيش: الهدنة مستمرة رغم الخروقات.. ومستعدون لمواجهة 11 ألف مرتزق

أسبوع كامل مر على انعقاد مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، ١٩ يناير الجارى، الذى شهد حضورًا دوليًا واسعًا لعدد من كبار القادة والزعماء، وفتح آمالًا واسعة بشأن التوصل إلى خارطة طريق تخرج ليبيا من النفق المظلم، الذى دخلته منذ عام ٢٠١١، عقب تدخل قوات حلف شمال الأطلنطى «ناتو» للإطاحة بنظام الزعيم الليبى معمر القذافى.ورغم انتهاء المؤتمر فإن المشهد الليبى لم يشهد حتى الآن كثيرًا من المتغيرات، باستثناء تثبيت الهدنة، بشكل ما، بين الجيش الوطنى وما تسمى حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس، بقيادة فايز السراج، ما أثار الشكوك والتساؤلات حول حقيقة ما جرى فى هذه القمة، ومدى صدق الأطراف الدولية فى حسم الصراع الدائر فى ليبيا منذ سنوات.«الدستور» ترصد، فى السطور التالية، حقيقة الأوضاع الليبية على الأرض بعد أسبوع من انتهاء المؤتمر الدولى، وتستعرض رؤية عدد من السياسيين ونواب البرلمان الليبى بشأن نتائج المؤتمر، ورؤيتهم للحل فى ظل محاولة الميليشيات استغلال فترة الهدنة فى تدعيم مواقفها على الأرض، والاستفادة من الدعم التركى الذى لا يزال مستمرًا فى إمداد هؤلاء الإرهابيين بالسلاح والمرتزقة.قال أبوصلاح شلبى، عضو مجلس النواب الليبى، نائب رئيس البرلمان العربى، إن نتائج مؤتمر برلين لم يبدأ تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى عدم اجتماع لجنة «٥+٥» من العسكريين، التى ستشرف على المخرجات الأمنية للمؤتمر، خاصة وقف إطلاق النار.وقال: «الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات لعدد من النواب الليبيين فى تونس، ومن الممكن أن نخرج بنتائج تسهم فى تقريب وجهات النظر»، لافتًا إلى أن «مؤتمر برلين أسفر عن تدويل القضية الليبية، وأصبح المجتمع الدولى هو المتحكم فى مسارها، لكن مسار الحل السياسى لا يستكمل بسبب عمل العديد من الأطراف على تعقيد الملف الليبى».وأشار إلى أن انتشار السلاح وطبيعة التداخل السياسى والعسكرى على الأرض يتطلبان جهودًا كبيرة من بعثة الأمم المتحدة ودول الجوار، ومن الليبيين أنفسهم، موضحا أن القضية لم تعد قضية ليبيا فقط، وإنما قضية الكثير من الدول، خاصة دول الجوار مثل مصر والجزائر وتونس، بالإضافة إلى دول البحر المتوسط.وعن التدخلات التركية فى الشأن الليبى، قال: «هذه التدخلات مرفوضة من كل الليبيين، ولا يوجد شخص عاقل يطالب بتدخل أجنبى فى بلاده، خاصة إذا كان هذا التدخل من تركيا، التى لا تربطنا بها حدود بل تاريخ سيئ، إثر احتلال الدولة العثمانية الوطن العربى، التى لم تترك فيه سوى الجهل والخراب والدمار».وتابع: «الليبيون فقط ودول الجوار هم المعنيون بهذا الملف، وعلى رأسهم مصر الشقيقة، التى تلعب دورًا إيجابيًا وبناء من أجل دعم الأمن والاستقرار والقضاء على الجماعات المتطرفة وبناء ليبيا من جديد».من جانبه، قال على السعيدى، رئيس لجنة الشئون الداخلية بمجلس النواب الليبى، إن مؤتمر برلين لم يأت بجديد على مستوى الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيكون مثل المؤتمرات السابقة، التى لم تتعامل على أساس كون الأزمة أمنية بالأساس لا سياسية.ورأى أن «البعض كان يحاول استغلال المؤتمر لتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، خاصة أن المجتمع الدولى يريد ليبيا كما هى عليه من ضعف تحت حكم الميليشيات»، مضيفًا: «لا نستطيع أن نعول على أى موقف سياسى فى الظروف الراهنة، ونحن ذاهبون إلى إنهاء المهزلة الأمنية فى ظل تفشى الإرهاب والجريمة فى ليبيا، ولا يمكن الوصول بالبلاد إلى بر الأمان إلا عندما ينتهى الجيش الوطنى من العمليات العسكرية ويعلن عن تحرير طرابلس من الإرهاب».وتابع: «بعد تحرير العاصمة سيمكن لليبيين الجلوس على طاولة الحوار دون سلاح، ودون إقصاء، وهو الأمر الذى لا يمكن أن يجرى اليوم فى ظل انتشار السلاح خارج المؤسسة العسكرية، لكن عندما يسيطر الجيش على كامل التراب الليبى سيمكن الذهاب لطاولة التفاوض، كى نرسم حكومة المستقبل».وقال: «الليبيون لن يقبلوا بالمساس بوطنهم، وسيدافعون عنه بكل ما يملكون وسبق لنا مخاطبة العالم للتصدى للعدوان التركى، وقلنا إننا على أتم الاستعداد لهذه المعركة، وسنجعل من ليبيا مقبرة لهم، خاصة أن أردوغان يعلم أن حكومة طرابلس منتهية، لكنه يحاول إنقاذها ليحقق بعض المكاسب غير الواقعية».رأى محمود عيسى البرعصى، ‏رئيس اتحاد ثوار ١٧ فبراير، أن نتائج مؤتمر برلين لم تتضح بعد، ولم يحدث منها شىء على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تُحرر العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة أولًا، ثم بعد ذلك يتم إطلاق عملية سياسية تشمل جميع الليبيين من الأقاليم الثلاثة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب حكومة جديدة.ولفت إلى أن العملية العسكرية، التى يقوم بها الجيش الوطنى الليبى، تسير على ما يرام باستراتيجية عسكرية احترافية، ووفق الانضباط بالأوامر العسكرية، وما نصت عليه القوانين الدولية، مشيدًا بالدور الذى تقوم به فى الحفاظ على حياة المدنيين وممتلكاتهم.ولفت «البرعصى» إلى أن مشكلة ليبيا ليست سياسية، بل أمنية، والحل العسكرى هو الحل الوحيد لأزمة ليبيا، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم أصبح يعرف حقيقة حكومة «السراج» ودعمها المرتزقة لقتل الشعب الليبى، حتى إن هناك دولا سحبت اعترافها، ودولا سحبت سفراءها، وأخرى قلصت حجم علاقاتها معها.وقال إن «التحرك السياسى دوليًا يسير جنبًا إلى جنب مع التحرك العسكرى لقواتنا المسلحة، وهناك وفود عديدة من البرلمان الليبى على اتصال دائم مع المجتمع الدولى والدول العظمى الفاعلة لتوضيح أطماع المعتوه أردوغان بغزو ليبيا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة».من جانبه، قال عبدالحكيم معتوق، السياسى الليبى، إن مؤتمر برلين شكل مظلة دولية للدول الفاعلة والرئيسية فى الأزمة الليبية فقط، مستدركًا: «لا أعتقد أن هناك أى ترجمة حتى اللحظة لهذا المؤتمر، والدليل أن هناك خروقات حدثت للهدنة من جانب الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة السراج». وأشار إلى أن المرتزقة التابعين لـ«أردوغان» تجاوزوا ٦ آلاف سورى فى ليبيا، فى الوقت الذى يقول فيه الرئيس التركى إنه لا يريد لليبيا أن تتحول إلى سوريا جديدة، و«ذلك إن دل فإنما يدل على تناقض الرجل».ولفت إلى أن الأزمة فى ليبيا من الممكن حلها عن طريق إعادة تشكيل مجلس رئاسى جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ومن الناحية العسكرية، إطلاق يد الجيش لاستكمال مهمته العسكرية فى مكافحة الإرهاب والقضاء على الميليشيات والجماعات المتطرفة.وشدد على أن استمرار الحسم العسكرى ضرورة، وليس هناك خيار سوى العملية العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إن الميليشيات المسلحة خرقت الهدنة أكثر من مرة، مشيرا إلى أن القوات ردت على هذه الخروقات بقوة، ما خلف مجموعة من القتلى والجرحى، مع القضاء على عدد من المرتزقة السوريين، الذين أرسلهم «أردوغان» إلى البلاد. وأضاف أن الجيش، رغم رده على الهجمات، لا يزال ملتزما بالهدنة، وسيستمر فى ذلك حتى صدور قرار من القيادة العامة، مؤكدًا أن جميع القادة والجنود ملتزمون بالأوامر العسكرية، التى تصدر من القيادة.وأشار إلى أن «أردوغان يستعد لإرسال ما يقرب من ١١ ألف مرتزق إلى ليبيا، وهو يعرف جيدًا أن هذه الميليشيات منتهية الصلاحية، لكنه يحاول ابتزاز الجميع للحصول على بعض التنازلات».وشدد على أن «أحلام أردوغان غير واقعية، ولا يمكن أن نرضى بها، فنحن لسنا ولاية عثمانية، وتجربتنا مع العثمانيين معروفة منذ قتلوا ما يزيد على ١٠ آلاف من الليبيين، وشردوا أبناء هذا الوطن، ونحن جاهزون لمقاومتهم، وستكون ليبيا مقبرة لهم ولجنودهم، ولو كان أردوغان يعلم حقيقة الشعب الليبى ربما كان سيفكر ألف مرة قبل أن يفعل ما يفعله الآن».