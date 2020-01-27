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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عبدالعال يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكينية

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:05 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له.

وأشاد عبدالعال بالزخم الإيجابي الذى تشهده العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات التنموية وفقًا لأولويات الأشقاء في كينيا فضلًا عن مشاركة الشركات المصرية في قطاع البنية التحتية الكينية والتعاون لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاقات الأشقاء الأفارقة من فيروس سي.

وأعرب عبدالعال عن اهتمام مصر بتعزيز التواجد التجاري والاستثماري في كينيا في ضوء التحركات المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي في إفريقيا كأحد أولويات الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقي.

وأشاد عبدالعال بالتعاون المصري الكيني وتبادل التأييد على المستوى متعدد الدولي متعدد الأطراف.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب عبدالعال عن تقديره لمستوى العلاقات البرلمانية المصرية الكينية، مشيرا إلى الزيارة التى قام بها على رأس وفد برلماني إلى كينيا يوليو الماضي، كما أعلن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكينية لتشكل قناة فعالة للتواصل بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق له منذ بدء تلك الزيارة مشيدًا بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتى ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية الكينية أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية، مشيرا إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني، وقدم المسئول الكيني الشكر لمصر لدعم كينيا للترشح لشغل مقعد إفريقيا غير الدائم بمجلس الأمن.

واصطحب عبدالعال ضيفه في جولة داخل مبنى البرلمان حيث زار قاعة المجلس والمتحف واستمع إلى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي تمتد الى أكثر من ١٥٠ عاما.
وأقام الدكتور علي عبدالعال مأدبة عشاء على شرف الضيف الكيني في بهو الشورى بمبنى المجلس.

جدير بالذكر أن الضيف الكيني يأتي إلى مصر بناء على دعوة من الدكتور علي عبدالعال ردا على الزيارة البرلمانية التي قام بها عبد العال لنيروبي في وقت سابق.

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