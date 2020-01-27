27 فبراير.. انطلاق فعاليات «إيجي ستيتش آند تكس» 2020

تنطلق فعاليات الدورة 10 لمعرض "إيجى ستيتش آند تكس" للصناعات النسيجية خلال الفترة من 27 فبراير - 1 مارس المقبل، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.يعد المعرض من أكبر المعارض الدولية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط المختصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط.وشهد معرض "إيجى ستيتش آند تكس" للصناعات النسيجية فى نسخته 2018 أقبال أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية عالمية متخصصة في مجال الغزل والنسيج.كما شارك به 60 دولة منها، أمريكا واليابان والبرازيل والهند والصين وكوريا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والبرتغال وأندوسيا وغيرها من البلاد الأجنبية العاملة في مجال صناعة المنسوجات.