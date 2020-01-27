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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة فتح تدعو الأمة العربية لإدانة صفقة القرن

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:01 م
حركة فتح
حركة فتح
آية حسني
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أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" الاثنين، حالة الاستنفار الكامل، ووقوفه خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"موقفه الثابت والرافض لصفقة القرن".

ودعا المجلس الثوري في بيان له الأمة العربية إلى "رفض وإدانة أي صفقة ضد مصالح شعبنا وقضيته، ونبذ أي محاولة مشبوهة للتطبيع مع الاحتلال لأن ذلك يعتبر أكثر من أي وقت مضى طعنة في ظهر الشعب العربي الفلسطيني".

وأضاف البيان: "إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفوضة، وسيقاومها الشعب بكل الوسائل المشروعة، ولن تجد فلسطينيا واحدا يقبل التعاطي مع إلغاء حقوقه وتقويض مشروعه الوطني".

واعتبرت الحركة أن الإدارة الأمريكية لم تفوت أي فرصة، لتصبح شريكا أساسيا باحتلال فلسطين، مشددا على أن "الحركة في حالة دفاع مستمر عن النفس والأرض والحقوق، ولن تخضع لأي ضغوط أو ترهيب أو إغراء".

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