الجالية الفلسطينية في بلجيكا ترفض صفقة القرن

أكدت الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورج، موقفها من تأييدها ووقوفها خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والرفض المطلق لما يسمى "صفقة القرن".وشددت الجالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين، على التمسك الكامل بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني المتمثلة في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض أي مساس بهذه الحقوق الثابتة لشعبنا في كافة أماكن تواجده.وأدان البيان، سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت، والاقتحامات اليومية، والاعتقالات الجماعية، والحديث عن ضم الأغوار وشمال البحر الميت، والتي تأتي في إطار الحرب المعلنة ضد شعبنا وقضيته.وشدد البيان، على أن هذه المؤامرة لن تمر وسيسقط الشعب الفلسطيني كل المؤامرات التصفوية التي تحاول المس بحقوق شعبنا وثوابته وسيبقى شعبنا يدافع عن الحقوق والثوابت والمقدسات، ولن تكسر إرادته، وسيبقى متمسكا بحقوقه حتى نيل حريته واستقلاله.