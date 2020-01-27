شرطة النقل تضبط 1156 قضية متنوعة خلال أسبوع

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال الأسبوع المنقضي عن ضبط 1156 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض وأموال عامة وتسول وحيازة مواد مخدرة وباعة جائلين واتصالات وبريد، إضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العامتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.