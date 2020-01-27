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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة النقل تضبط 1156 قضية متنوعة خلال أسبوع

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال الأسبوع المنقضي عن ضبط 1156 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض وأموال عامة وتسول وحيازة مواد مخدرة وباعة جائلين واتصالات وبريد، إضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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