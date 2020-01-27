تأجيل محاكمة المتهمين بتزوير محررات «القومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، تأجيل محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة، لجلسة 25 مارس.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قدموا هذه المحررات المزورة إلى المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، واستيلائهم على مبالغ نقدية من المجلس.