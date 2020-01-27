رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مؤسسة أمريكية تكرم مزارعي «دالاص» في بني سويف

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
طباعة
نظمت الحكومة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية احتفالية لتكريم مزارعي قرية دالاص بمحافظة بني سويف، الذين نجحوا في إنتاج محصول عالي الجودة وبإنتاجية كبيرة للأصناف التصنيعية للبطاطس، في إطار مذكرة التفاهم المشتركة لتحسين سبل معيشة المزارعين وزيادة دخولهم والاستدامة في سلسلة القيمة لمحصول البطاطس، وذلك بحضور شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وقالت شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الوكالة تستهدف التوسع في نماذج تعزيز قدرات المزارعين على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وخاصة المتعلقة بالمبيدات وفقًا للقواعد الدولية والمعتمدة من وزارة الزراعة المصرية وترشيد استهلاك الأسمدة والمياه ومستلزمات الإنتاج للحصول على أعلى إنتاجية.

وأضافت كارين في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن خبراء الوكالة تابعوا تطبيق هذه المعايير مما أدى لزيادة إنتاجية البطاطس لدى المزارعين بالقرية لتصل إلى 13 طنًا في المتوسط للفدان بدلًا من 8 أطنان في السابق، موضحة أنَّ الممارسات الجيدة في زراعة البطاطس تأتي ضمن برنامج واضح لرفع كفاءة استخدامات الموارد المائية والأرضية.

وأوضحت أن مزارعي البطاطس نجحوا في تقديم محصول عالي الجودة ذو إنتاجية كبيرة بعد أن تلقوا تدريبات تقنية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة حيث سجل محصول البطاطس هذا العام زيادة تصل إلى 100% مقارنة بمعدل العام الماضي بين مزارعي القرية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعتمد على تقديم الدعم الفني من الوكالة للفئات المستهدفة في مختلف المناطق التي يستهدف المشروع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الوفا، مدير برنامج الزراعة في هيئة المعونة الأمريكية، أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في زيادة دخل المزارعين بالريف المصري من خلال إقامة الروابط الوثيقة مع السوق، وزيادة جودة الحاصلات الزراعية، ومساعدة المزارعين على الارتقاء لمستوى المعايير الدولية المعترف بها فيما يتعلق بالممارسات الزراعية الجيدة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

منذ حوالي 6 ساعات

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن والبراءة فى «ولاية سيناء»

منذ حوالي 10 ساعة

الإدارية العليا تحظر النقاب على عضوات «التدريس» بجامعة القاهرة

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب