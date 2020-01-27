مؤسسة أمريكية تكرم مزارعي «دالاص» في بني سويف

نظمت الحكومة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية احتفالية لتكريم مزارعي قرية دالاص بمحافظة بني سويف، الذين نجحوا في إنتاج محصول عالي الجودة وبإنتاجية كبيرة للأصناف التصنيعية للبطاطس، في إطار مذكرة التفاهم المشتركة لتحسين سبل معيشة المزارعين وزيادة دخولهم والاستدامة في سلسلة القيمة لمحصول البطاطس، وذلك بحضور شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.وقالت شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الوكالة تستهدف التوسع في نماذج تعزيز قدرات المزارعين على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وخاصة المتعلقة بالمبيدات وفقًا للقواعد الدولية والمعتمدة من وزارة الزراعة المصرية وترشيد استهلاك الأسمدة والمياه ومستلزمات الإنتاج للحصول على أعلى إنتاجية.وأضافت كارين في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن خبراء الوكالة تابعوا تطبيق هذه المعايير مما أدى لزيادة إنتاجية البطاطس لدى المزارعين بالقرية لتصل إلى 13 طنًا في المتوسط للفدان بدلًا من 8 أطنان في السابق، موضحة أنَّ الممارسات الجيدة في زراعة البطاطس تأتي ضمن برنامج واضح لرفع كفاءة استخدامات الموارد المائية والأرضية.وأوضحت أن مزارعي البطاطس نجحوا في تقديم محصول عالي الجودة ذو إنتاجية كبيرة بعد أن تلقوا تدريبات تقنية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة حيث سجل محصول البطاطس هذا العام زيادة تصل إلى 100% مقارنة بمعدل العام الماضي بين مزارعي القرية.وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعتمد على تقديم الدعم الفني من الوكالة للفئات المستهدفة في مختلف المناطق التي يستهدف المشروع.ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الوفا، مدير برنامج الزراعة في هيئة المعونة الأمريكية، أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في زيادة دخل المزارعين بالريف المصري من خلال إقامة الروابط الوثيقة مع السوق، وزيادة جودة الحاصلات الزراعية، ومساعدة المزارعين على الارتقاء لمستوى المعايير الدولية المعترف بها فيما يتعلق بالممارسات الزراعية الجيدة.