جابر نصار: حظر النقاب بجامعة القاهرة قرار تاريخي (فيديو)

وصف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب داخل الجامعة بالحكم التاريخي، وهذا القرار صدر عن جامعة القاهرة في سبتمبر 2015، وتم تأييده في 29 يناير 2016، واليوم يصدر حكم من أعلى هيئة قضائية في مصر وهو حكم نهائي وبات.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "هذا الحكم ينسحب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة لأن الاثنين ارتبطوا ببعض، ولأن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا وكان الرافضون له يتعشمون بمنعه".وأضاف: "قرار منع التدريس بالنقاب كان له ما يوجبه بإصلاح العملية التعليمية، وأسفر عن انحصار انتشار النقاب بين الطالبات، وكان يقع بعض الطالبات تحت تأثير المدرسات المنتقبات، ونحن فخورون بتطبيق المحكمة الإدارية العليا للقرار".وتابع: "النقاب يؤثر سلبيًا على عملية التواصل التعليمية والمحكمة الإدارية أقرت بأحقية الجامعة في اشتراط زي محدد يمكن أعضاء هيئة التدريس من عملهم على غرار الشرطة والقوات المسلحة".وأشار إلى أن أحكام الإدارية العليا ترسي مبادئ قانونية عامة تلتزم بها المحاكم الأخرى، وهو ما يعني أنه يحق للتعليم العالي إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بجميع الجامعات.