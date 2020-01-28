هل سيؤثر فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد المصرى؟.. خبير يُجيب

فيرس كروونا القاتل، هذا المرض الذي يضرب الصين، فيبلغ صداه العالم بأثره؛ نظرًا لارتباط عدد كبير من دول العالم بعلاقات اقتصادية مع دولة الصين، فإلى جانب المخاوف المعلنة من تفشي الفيروس ووصوله إلى دول أخرى، يشكل الاقتصاد الصيني خطرًا عالميًا أيضًا.يقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن دولة بحجم الصين مصابة بهذا النوع من الفيروسات القاتلة من شأنه أن يؤثر بالطبع على اقتصاد الدولة في المقام الأول، والدول التي تتعلق مصالحها معها أيضًا.أما فيما يخص مصر بالتحديد، فيؤكد الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من استفادة مصر من الصين على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، عن طريق تحقيق مصر أكبر نسبة أرباح في تاريخ السياحة العام الماضي، عن طريق سياح عدد كبير من الدول قوامه الأساسي سياح دولة الصين، لكن هذه الضربة لن تؤثر على مصر بشكل كبير لعدة عوامل.وأضاف «النحاس»، في تصريح لـ«الدستور»، أن الأسباب التي من شأنها أن تجنب مصر وجود خطر على اقتصادها، منها أن الدولة لا تقوم بالاستيراد في هذا الوقت من العام في الظروف العادية؛ نظرًا للأجازة السنوية الرسمية لدى الصين، كما أنه يمكن الاستغناء عن فكرة الاستيراد حتى أخر شهر مارس، وربما أكثر من ذلك إذا استمر الركود.وأوضح أنه في أضيق الحدود وإن اضطررنا إلى الاستيراد من الصين، سوف تشكل الدولة بالتأكيد لجنة لفحص المنتجات القادمة والتأكد من سلامتها، وخلوها من الإصابة، كما أننا يمكن الاتجاه إلى دول أخرى، لأن الأمر في النهاية هو عرض وطلب.