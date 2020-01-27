«وما علاقة هذا بالسماء».. رواية لـ أحمد عويس بمعرض الكتاب

يشارك الكاتب والمخرج السينمائي أحمد عويس، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب برواية "وما علاقة هذا بالسماء" والصادرة عن دار نشر "زين" للنشر والتوزيع.وتدور الرواية المأخوذة عن أحداث حقيقية، حول التفاصيل الصغيرة للأعمال التى يقوم بها الإنسان وتأثيرها عليه عبر العصور المختلفة، وحول علاقة الإنسان بالسماء والقدر المكتوب، حيث تمثل حتى التفاصيل الصغيرة والأفعال صدى عبر العصور والأزمان لتؤدي بالبشرية إلى المقدرات والمصير المحتوم، مرورا بعصور مختلفة وأماكن مختلفة من الأرض نتابع قصة الأوراق واللفائف التي كان مقدرا لها تغيير مصير الأرض والإنسانية جميعا.ومما جاء على غلاف الرواية الأخير: "في البدء كانت الكلمة وكان الكون عدم والسماء دخان والأرض ظلمةٌ وخراب وكما بدأت الأرض تعود".ومن أجواء الرواية: "نحن لا نقاوم ونبقى على قيد الحياة بسبب ما نفعل، بسبب ما نريد أن نفعل، بسبب الأمل الحلم، الإصرار الدائم على الوصول لهدف معين مهما بلغ صعبا أو بعيدا، لكن ماذا لو فعلنا كل ما تريد، ماذا سوف يتبقى لنا كي يحثنا على الحياة؟ لا شيء".أحمد عويس مخرج سينمائي وروائي له عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة، حاصل علي جائزة اليونسكو في السيناريو والإخراج، صاحب ذهبية احسن فيلم بمهرجان الفيوم الدولي لسينما الشباب، وجائزة عبد الحي أديب للسيناريو، وجائزة الجمهور بمهرجان جوتة للأفلام القصيرة، والعديد من الجوائز المحلية والدولية فى الإخراج والشعر والكتابة والاخراج المسرحي، وصدر له رواية "سامرى".وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.