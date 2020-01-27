20 فبراير.. انطلاق فعاليات معرض «إيجي هوم 2020»

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمعرض معرض "إيجي هوم" تكس خلال الفترة من 20 - 23 فبراير المقبل.ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة في قطاع المنسوجات المنزلية، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.كما يهدف لتلبية احتياجات السوق مع زيادة معدلات التصنيع نتيجة التوسعات الضخمة التي تبذلها الدولة في نمو عجلة التطور.وتأتي أهمية هذا المعرض بعدما أصبحت مصر في بؤرة اهتمام العلامات التجارية العالمية الكبرى الراغبة في الاستثمار بالمجال الصناعي.وشارك في معرض «ايجي هوم تكس» في نسخته الماضية 2019 أكثر من 100 علامة تجارية متخصصة وحضور أكثر من 5000 زائر متخصص على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتقدم الجهات العارضة أحدث ما تم التوصل إليه عالميًا في مجال صناعة المنسوجات المنزلية.