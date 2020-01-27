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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أممي يكشف تفاصيل مفزعة ارتكبتها مليشيات الوفاق بحق مهاجرين بليبيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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كشفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مفزعة عن غارة جوية دمرت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا في يوليو 2019 وأودت بحياة 50 شخصا على الأقل.

ووفقًا لما أوردته قناة العربية، أفاد التقرير، المؤلف من 13 صفحة ونشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن سلوك مسؤولي مجمع الاحتجاز، وقت الهجوم المميت ربما يكون قد أسهم في ارتفاع حصيلة القتلى.

ووثق التقرير أيضا العديد من الانتهاكات للقانون الدولي من قبل الجماعات الليبية المسلحة، وحث على مزيد من التحقيق لضمان محاسبة المسئولين.

وورد في التقرير أن مركز احتجاز تاغوراء، الذي تديره فصائل مسلحة موالية لحكومة "الوفاق" غير المعتمدة، التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، عرّض لاجئين مدنيين "لخطر داهم" بطرق متعددة.

وأوضح أن المركز لم يقم داخل مجمع عسكري مجاور لمخزن ذخيرة فحسب ما يجعله هدفا رئيسيا لقوات المعارضة التي تضرب حصارا على العاصمة، بل إن الحراس في المركز منعوا المحتجزين من الفرار بعد الغارة الجوية الأولى.

وقال شهود لمحققي الأمم المتحدة، إنهم حاولوا الفرار لكن الحراس منعوهم وأجبروهم على التراجع والبقاء بالداخل.

وأوضح التقرير أن "ثمة أسسا للاعتقاد أن المهاجرين واللاجئين كان يمكن إنقاذهم، وحماية حقهم في الحياة، إذا لم يمنعوا من الخروج بعد الغارة الجوية الأولى" التي ضربت مستودع الذخيرة القريب.

وضربت الغارة الجوية الثانية وبشكل مباشر أحد العنابر التي تكتظ بالمهاجرين واللاجئين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على 100.

وأضاف التقرير، نقلا عن العديد من الشهود، أن قائد معسكر الاحتجاز انفجر غضبا داخل عنبر الاحتجاز، وأطلق النار وقتل 3 لاجئين حاولوا الفرار.

واتهم اللاجئون المحتجزون في منشأة تاجوراء، المسؤولين بارتكاب انتهاكات مختلفة، بما في ذلك السخرة. وأخبر كثيرون محققو الأمم المتحدة أن رجال الميليشيات أجبروهم على تنظيف الأسلحة وتعبئة الذخيرة وتفريغ الشحنات العسكرية وإنجاز المهام الخطيرة الأخرى.

وهذه الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبتها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وميليشياتها المتحالفة "لا تعفي بأي حال من الأحوال الطرف المسؤول عن الغارة الجوية"، التي استهدفت موقعًا مدنيًا، وفقا للتقرير.

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