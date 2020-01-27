باكستان تستعد لـ«كورونا» باستراتيجية شاملة

أصدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، توجيهاته إلى الجهات المعنية في بلاده؛ لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، ووضع استراتيجية منسقة وشاملة للتعامل مع تهديد فيروس "كورونا".وطالب خان - بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بعقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري؛ لمناقشة تهديدات الفيروس، ووضع استراتيجية شاملة للتعامل معها، محذرا من عدم إمكان استبعاد تفشي فيروس كورونا في باكستان، بسبب تواجد عدد كبير من الصينيين في باكستان والسفر المتكرر بين البلدين، ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.