«الآثار»: إزالة الحشائش بمحيط «أبومينا» (صور)

قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تفقد منطقة آثار "أبو مينا" ببرج العرب وتابع أعمال درء الخطورة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم إزالة 1000 متر حشائش من المنطقة الأثرية بالتنسيق مع دير ماري مينا بحضور الراهب القمص تداوس افامينا، موضحًا أن أعمال درء الخطورة بالمنطقة الأثرية استهدفت الشواهد الأثرية.

يذكر أن وزارة الآثار تنفذ مشروع رفع المياه الجوفية التي تهدد منطقة أبو مينا الأثرية حيث تمتد مدينة أبومينا الأثرية على مساحة تبلغ نحو 2000 فدان، حول قبر القديس "مارمينا".

وتقع المنطقة الأثرية على مقربة من الدير الحديث، حيث تقع بقايا المدينة الأثرية القديمة من شواهد وأعمدة رخامية يتوسطها الكنيسة الخشبية التى بنيت مؤخرا على شكل صليب لأداء صلوات القداسات وسط منطقة الدير القديم.