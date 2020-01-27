استقالة نقيب «أطباء الغربية»

أعلن الدكتور هشام صبحى شوقى نقيب أطباء الغربية، استقالته من منصبه، لتعارض عمله النقابي مع المهني.وقال شوقي في بيان: «هناك من أكفأ واجدر منى، ويقدم ما هو مفيد للتطوير والنهوض به ليس تقصيرا منى أو هروب وتخلى عن مسئولية، لكن صراحة مع النفس والذات خصوصا بعد الاحتكاك والانخراط بالعمل فى هذه الفترة الوجيزة، والخروج بعد هذه التجربة أن هناك تعارض بين العمل النقابى والمهنى، فأثرت على نفسى أن انحاز إلى عملى الفنى فى فترة ما تبقى من خدمتى، حتى بلوغى سن التقاعد».