فودة: سنضع مضمار الهجن على خريطة السياحة

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مضمار سباق الهجن في مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المحافظة تهتم برفع كفاءة المضمار وأماكن التدريب بصورة دورية استعدادًا للسباقات القادمة.وقال «فودة» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن أولى المسابقات المقبلة ستكون خلال الاحتفال بالعيد القومي في مارس المقبل، ثم تتلوها مسابقة أخرى في 25 أبريل.وأشار إلى أنه سيتم تشكيل هيكل إداري لتنظيم تلك السباقات ووضع المضمار على خريطة السياحة لجميع زائري المدينة من جميع الجنسيات.وأضاف أن الفائدة الكبرى ستعود على «أهالينا من البدو من ناحية إحياء التراث الرياضي البدوي، كما أن المضمار يعد إضافة قوية لتنشيط عدد من أنواع السياحة الرياضية والتراثية والثقافية».