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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولي» يكرم وزير الزراعة السابق.. و«أبوستيت»: لن أبخل بأي مشورة

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:21 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة السابق، إذ سلّمه درع تكريم عن الفترة التي تولى فيها مسؤولية وزارة الزراعة، في حضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي ذلك في إطار النهج الذي سنّته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالحرص على تكريم المسؤولين السابقين تقديرا لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم.

وكان رئيس الوزراء كرم، أمس الأحد، المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها فى نوفمبر الماضى، في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقال رئيس الوزراء لوزير الزراعة السابق: "أنا حريص على مقابلتك، وتقديم الشكر لك على الفترة التي توليت فيها المسئولية، وعلى الجهد المبذول منك في هذه الفترة، فهذه سنة العمل العام، كل منّا يسلم الراية لمن يليه، وكل منّا يكمل مسيرة من سبقوه من أجل بناء وطننا في هذه المرحلة الدقيقة".

فيما عقب الدكتور عز الدين أبوستيت قائلا: "شرفت بالعمل تحت رئاستكم، وقيادة الرئيس، وأنا مستعد لخدمة بلدي في أي وقت، ولن أبخل على صديقي السيد القصير، وزير الزراعة الحالي بأي رأي أو مشورة".

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