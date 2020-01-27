14 فبراير.. انطلاق فعاليات معرض «ديفيليه كيدز 2020»

تنطلق فعاليات الدورة 44 لمعرض ديفيليه كيدز خلال الفترة من 14- 16 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من مصممي الأزياء؛ لعرض أحدث الصيحات والتصميمات في مجال ملابس الأطفال من «جينز وكاجوال وإكسسوارات ومنسوجات وملابس تنكريّة، وذلك مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.وشهد معرض ديفيليه كيدز الدّولي العام الماضي «Defile Kids WINTER 2019»، لأوّل مرة، عرض الملابس الحريمي والرجالي إلى جانب ملابس الأطفال، خاصة بعد أن تحوّل اهتمام بيوت الأزياء العالمية بأن يكون هناك تناسق بين ملابس الأسرة الواحدة من الأب والأم والطفل في الألوان أو التصميمات، حرصًا على مواكبة هذا التطور في عالم الموضة.«وديفيليه كيدز» هو الحدث الأكبر والأهم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يضم عددًا كبيرًا من الشركات العالمية والمحلية؛ لعرض أحدث خطوط الموضة والعلامات التجارية الكبرى.