إبراهيم راشد يتحدث لـ«الدستور» عن «عبد الناصر والبحرين» (صور)

«عبد الناصر والبحرين» كتاب للمؤلف البحريني إبراهيم راشد، الذي أكد أن اهتمامته متنوعة بين الثقافة والأدب، وأنه مهتم بالثقافة الشعبية والمطربين الشعبيين.تحدث راشد لـ«الدستور» عن كتابه «عبد الناصر والبحرين» عن سيرة عبد الناصر والوحدة العربية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يوجد كتاب آخر له طُبع في الشارقة بالإمارات، وهو: «علام الغناء الشعبي النسائي في البحرين».وأضاف أن الكتاب استغرق 5 سنوات إعداد، ويضم 8 فصول للثقافة في مصر خلال زمن عبد الناصر وكذلك في البحرين، وتشتمل الفصول على عدد كبير من المحاور أبرزها التعليم، كما تحدث في كتابه عن التعليم خلال فترة الخمسينات والستينات، حيث كانت المناهج هناك مصرية وأسهمت في تطور التعليم، بالاضافة إلى أن الطلاب الجامعيين درسوا جميع التخصصات في مصر، لافتا إلى أن أعلام الموسيقى في البحرين يدرسون بالقاهرة، مثل اللواء مبارك نجم، وخليفة الزيمان.وأشار إلى أن الكتاب يرصد كل التحولات ويعزز هذا الطرح وتوثيق 60 شهادة من نخبة من كبار الأدباء والمثقفين والسياسيين وهذه الشهادات خاصة للكتاب، أما الصور قال عنها مؤلف الكتاب إنها خاصة ويوجد صور من الأرشيف الوطني للبحرين.وأوضح أن الهدف من الكتاب رصد تفاعل الحب بين الشعب البحريني وجمال عبد الناصر، ليستفيد منه الأحفاد، ويعرفون تأثير مصر الإيجابي على المنامة على كل المستويات، مضيفا «الكتاب يرصد سيرة جمال عبد الناصر وعلاقته بالبحرين والحب المتبادل بين مصر والبحرين».