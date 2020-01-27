رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إبراهيم راشد يتحدث لـ«الدستور» عن «عبد الناصر والبحرين» (صور)

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:16 م
إبراهيم راشد
إبراهيم راشد
ريم محمود
طباعة
«عبد الناصر والبحرين» كتاب للمؤلف البحريني إبراهيم راشد، الذي أكد أن اهتمامته متنوعة بين الثقافة والأدب، وأنه مهتم بالثقافة الشعبية والمطربين الشعبيين.

تحدث راشد لـ«الدستور» عن كتابه «عبد الناصر والبحرين» عن سيرة عبد الناصر والوحدة العربية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يوجد كتاب آخر له طُبع في الشارقة بالإمارات، وهو: «علام الغناء الشعبي النسائي في البحرين».

وأضاف أن الكتاب استغرق 5 سنوات إعداد، ويضم 8 فصول للثقافة في مصر خلال زمن عبد الناصر وكذلك في البحرين، وتشتمل الفصول على عدد كبير من المحاور أبرزها التعليم، كما تحدث في كتابه عن التعليم خلال فترة الخمسينات والستينات، حيث كانت المناهج هناك مصرية وأسهمت في تطور التعليم، بالاضافة إلى أن الطلاب الجامعيين درسوا جميع التخصصات في مصر، لافتا إلى أن أعلام الموسيقى في البحرين يدرسون بالقاهرة، مثل اللواء مبارك نجم، وخليفة الزيمان.

وأشار إلى أن الكتاب يرصد كل التحولات ويعزز هذا الطرح وتوثيق 60 شهادة من نخبة من كبار الأدباء والمثقفين والسياسيين وهذه الشهادات خاصة للكتاب، أما الصور قال عنها مؤلف الكتاب إنها خاصة ويوجد صور من الأرشيف الوطني للبحرين.

وأوضح أن الهدف من الكتاب رصد تفاعل الحب بين الشعب البحريني وجمال عبد الناصر، ليستفيد منه الأحفاد، ويعرفون تأثير مصر الإيجابي على المنامة على كل المستويات، مضيفا «الكتاب يرصد سيرة جمال عبد الناصر وعلاقته بالبحرين والحب المتبادل بين مصر والبحرين».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

منذ حوالي 9 ساعات

الإدارية العليا تحظر النقاب على عضوات «التدريس» بجامعة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن والبراءة فى «ولاية سيناء»

منذ يوم

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

مصوّر واقعة «قطار الإسماعيلية» يروي لـ«الدستور» لحظات الرعب والدعاء

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب

سلسلة «كتابات جديدة» تعلن فتح باب قبول الأعمال فبراير