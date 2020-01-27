يسرا: «تعلمت من يوسف شاهين اكتشاف الموهبة واحترام الجمهور»

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.





بدأت ندوة الفنانة يسرا، وقالت إنها تعلمت من الفنان الراحل يوسف شاهين، كيفية إخراج الموهبة والتعامل معها واحترام الجمهور.وتابعت يسرا في الندوة المقامة لها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ51 لعام 2020 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، قائلًة: «لحد النهاردة أول يوم تصوير ليا هو أوحش يوم تصوير، لأن بكون لسه بحسس على الدور والشخصية، والجمهور يعطني القوة للاستمرار».وقالت يسرا: «أنيس منصور قال عندنا وجه أجنبي إسمه يسرا، وهذا حمّلني مسئولية كبيرة».وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.