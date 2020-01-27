غدًا.. نظر معارضة مجدي عبدالغني على حكم حبسه سنة

تنظر محكمة جنح الدقى، غدًا الثلاثاء، المعارضة المقدمة من مجدى عبدالغنى، عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، على الحكم الصادر بحبسه سنة لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.كانت المحكمة قد قبلت المعارضة المقدمة من مجدى عبدالغنى شكلا وليس موضوعًا.وعاقبت محكمة جنح الدقي مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، وآخرين، بالحبس غيابيا سنة، وكفالة 2000 جنيه، لإيقافه تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.جاء ذلك بعدما أقامت عائلته دعوى قضائية مباشرة ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها، وهى عبارة عن محطة بنزين بالوراق.