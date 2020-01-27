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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير جنوب السودان بالخرطوم: تطورات أبيي تحظى باهتمام قيادتي البلدين

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:57 م
ميان دوت،
ميان دوت،
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قال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت، إن تطورات الأحداث في منطقة أبيي (الحدودية بين السودان وجنوب السودان وكانت شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى) تحظى باهتمام كبير ومتابعة من قيادتي البلدين.

ومنح رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سفير جنوب السودان لدى الخرطوم -خلال لقائهما اليوم الاثنين- وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأثنى سفير جنوب السودان على التطورات التي تشهدها علاقات البلدين، موضحًا أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية.

وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الكبير الذي وجده من السودان حكومة وشعبًا خلال فترة عمله في السودان؛ مما مكنه من أداء مهامه على الوجه الذي يرضيه، متمنيًا دوام السلام والاستقرار لشعب السودان.

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