ترامب يعرض على الصين المساعدة لمواجهة «كورونا»

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الصين أى مساعدة ضرورية لمواجهة فيروس كورونا، وكان المركز الصيني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها قد أعلن عن أن 33 عينة من بين 585 عينة تم جمعها من سوق للمأكولات البحرية فى مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" وسط البلاد، جاءت إيجابية بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي تسببت في تفشي الالتهاب الرئوي في المدينة وانتشاره في شتى أنحاء الصين.وذكر المركز في بيان، أن العينات الإيجابية للفيروس وجدت في 22 كشكًا وشاحنة قمامة في السوق، وأن 9.93% من العينات كانت موجودة في الجزء الجنوبي من سوق المأكولات البحرية في "ووهان"، حيث تنشط تجارة الحيوانات البرية غير المشروعة.وأضاف، أن الحالات الأولى المؤكد إصابتها بالفيروس في "ووهان" ترتبط بشكل وثيق بسوق المأكولات البحرية، ويعتقد أن الخفافيش هي حامل الفيروس وانتقل منها إلى البشر عن طريق وسيط لم يتم التأكد منه بعد.ويؤكد خبراء المركز، أن تعقب مصدر الفيروس والسيطرة عليه وتحديد المضيف للفيروس هي مفاتيح مهمة للسيطرة على انتقال الفيروس المستمر من الحيوانات إلى البشر.