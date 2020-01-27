انفراد.. لحظة خروج الأب منقذ طفلته من أسفل القطار بالإسماعيلية (فيديو)



وأضاف عاكف لـ«الدستور» أن جميع الحاضرين للمشهد حاولوا طمأنة الأب كلمات «اثبت.. استرها يا رب»، لافتًا إلى أنَّ الأب بعد مرور القطار من فوقهما خرج مدركًا وواعيًا للمشهد بخلاف ابنته التي استمرت ما يقرب من 15 دقيقة مغشيًا عليها، حتى استطاع الحاضرون إفاقتها.



وأوضح شاهد العيان أنَّ سن الطفلة صغير إذ يبدو أنها لم تتعد الصف الأول الإعدادي، مشيرًا إلى أن الأب عندما خرج من تحت القطار لم يتحدث مع أحد نهائيًا حتى أخذه الركاب واستقل القطار المغادر لمحطة الزقازيق.



ولفت إلى أن السبب في تلك الواقعة يعود إلى أن الركاب اعتادوا عبور شريط السكة الحديد دون اللجوء إلى نفق المشاة للحاق بقطار الزقازيق، عند قدوم قطار السويس.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا مقطع فيديو يكشف لحظة احتضان أب ابنته بجوار عجلات القطار من غير أن يأذي أحدًا منهما، وخرجا دون المساس بأحدها أى أذى.

حصلت «الدستور» على أول فيديو للحظة خروج والد الفتاة التي سقطت أسفل عجلات القطار في محطة الإسماعيلية قبل أن ينقذها والدها.وقال الطالب أحمد عاكف، أحد ركاب القطار ومصوّر الواقعة، إنَّ القطار كان يتجه نحو الطفلة لحظة عبورها شريط السكة.