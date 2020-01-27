وزير الأوقاف السوداني يستعرض برامج محاربة التطرف والكراهية

طرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، على رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، البرامج التي نفذتها الوزارة في إطار إحلال السلام وتحقيق التنمية، بجانب برامج تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة من أجل تعزيز مسيرة السلام ومعالجة القضايا التي تلامس هموم المجتمع خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب انتهاج الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب وخطاب الكراهية عبر المنابر الدعوية المختلفة.وأكد البرهان- خلال اللقاء اليوم الإثنين- دعم مجلس السيادة السوداني لبرامج وخطط وزارة الشئون الدينية والأوقاف لتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية.وقال مفرح في تصريح عقب اللقاء: إن الحكومة الانتقالية تعمل في تناغم تام بين مجلسي السيادة والوزراء، لافتًا إلى أنه أطلع البرهان على ترتيبات ومخرجات ورشة تدريب الأئمة والدعاة في شرق السودان، بهدف تعزيز الاستقرار، وإبراز أهمية المرحلة الانتقالية في إحلال السلام، وتعزيز النسيج الاجتماعي من أجل نهضة المجتمع وتقدمه.