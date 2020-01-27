دبلوماسي سعودي: معرض الكتاب رائع بكل المقاييس

أكد عبدالله محمد، نائب الملحق الثقافي السعودي، قوة العلاقات التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تتسم بأسس وروابط قوية نظرًا للمكانة والقدرات العظيمة لكلا البلدين على جميع الأصعدة.وأضاف محمد، الإثنين، أن بلاده دائمًا ما تشارك في جميع الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها مصر، مشيرًا إلى وجود العديد من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في مصر، وهم في بلدهم الثاني.وفيما يتعلق بالدورة الـ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وصف التنظيم هذا العام بأنه "رائع بكافة المقاييس"، وهذه الدورة الثانية للمعرض التي تقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في تنظيمها تنعكس بشكل واضح على المشاركين.وأعرب عن سعادته بافتتاح هذا الصرح العظيم الذي يليق بمكانة مصر وبمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث إنه يستحق أن يكون في مثل هذا المكان، لا سيما وأنه يعد ثاني أكبر معرض على مستوى الشرق الأوسط بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرًا من الجماهير على المعرض، لا سيما مع تعدد المشاركة سواء من الدول أو المكتبات ودور النشر، وهو ما يؤكد كون مصر هي أصل الثقافة والحضارة.وأوضح أن هناك أكثر من ٤٠ دار نشر سعودية تشارك في هذه الفعالية الهامة، إضافة إلى الجناح السعودي الخاص بالتراث والثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية.