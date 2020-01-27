رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دبلوماسي سعودي: معرض الكتاب رائع بكل المقاييس

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
أكد عبدالله محمد، نائب الملحق الثقافي السعودي، قوة العلاقات التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تتسم بأسس وروابط قوية نظرًا للمكانة والقدرات العظيمة لكلا البلدين على جميع الأصعدة.

وأضاف محمد، الإثنين، أن بلاده دائمًا ما تشارك في جميع الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها مصر، مشيرًا إلى وجود العديد من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في مصر، وهم في بلدهم الثاني.

وفيما يتعلق بالدورة الـ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وصف التنظيم هذا العام بأنه "رائع بكافة المقاييس"، وهذه الدورة الثانية للمعرض التي تقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في تنظيمها تنعكس بشكل واضح على المشاركين.

وأعرب عن سعادته بافتتاح هذا الصرح العظيم الذي يليق بمكانة مصر وبمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث إنه يستحق أن يكون في مثل هذا المكان، لا سيما وأنه يعد ثاني أكبر معرض على مستوى الشرق الأوسط بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرًا من الجماهير على المعرض، لا سيما مع تعدد المشاركة سواء من الدول أو المكتبات ودور النشر، وهو ما يؤكد كون مصر هي أصل الثقافة والحضارة.

وأوضح أن هناك أكثر من ٤٠ دار نشر سعودية تشارك في هذه الفعالية الهامة، إضافة إلى الجناح السعودي الخاص بالتراث والثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

«الصحة»: إجراءات مشددة على منافذ البلاد لمنع دخول مصابى «كورونا»

منذ حوالي 4 ساعات

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ يوم

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

منذ يوم

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

مصوّر واقعة «قطار الإسماعيلية» يروي لـ«الدستور» لحظات الرعب والدعاء

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب

سلسلة «كتابات جديدة» تعلن فتح باب قبول الأعمال فبراير