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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأحمدي: هناك سيدات تجبر الرجال على موافقتها في كل شيء

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:28 م
مروان الأحمدي
مروان الأحمدي
رباب الأهواني
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قال مروان الأحمدي، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، إن هناك نوعا من السيدات يتسم بصفة "المحاصرة" للرجل.

وأضاف مروان الأحمدى خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، أن هذا النوع من السيدات "المحاصرة" تجبر الرجل على موافقتها فى كل شيء تريده.

وأوضح استشارى العلاقات الأسرية والزوجية، نوعين من شخصية الرجل، أحدهما يريد دائما التعديل فى شخصية زوجته، وهذا قد يرجع إلى وجود نقص به يحاول أن يخرجه بمزيد من التباهي عليها، والنوع الثاني من الرجال والذي يطلق عليه" إللي بيقول حاضر ونعم وطيب"، وهذا النوع من الرجال وصل لمرحلة من الثقة الكبيرة بنفسه، عندما يقول نعم دائما لا ينقص من رجولته فى شيء.

كما أشار "الأحمدي" إلى أن النوع الثانى من الرجال ويطلق عليه مصطلح "اللى بيقول حاضر ونعم وطيب" يستهدف راحة باله والرغبة في عدم إجراء المزيد من النقاشات مع زوجته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الرجال على قدرة كبيرة في اتخاذ القرارات في النهاية، كما أنه يعلم مدى صحة رأي زوجته من عدمه، ويراجعها في القرارات الخاطئة إن لزم الأمر.

وأوضح أن المرأة مهما بلغت في الفكر والقدرة تحتاج إلى أن تشعر بضعفها أمام رجل سوي تلجأ إليه، مشيرًا إلى أن المرأة صاحبة الشخصية القوية والتي تختار رجلا ذا شخصية ضعيفة ليتوائم معها لا تشعر بالراحة أبدًا.

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