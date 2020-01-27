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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخارجية: مصر تستعد لعلاج اليمنيين القادمين على متن «طائرات الرحمة»

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:27 م
سامح شكرى
سامح شكرى
ا ش ا
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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أن مصر تستعد لاستقبال طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، خلال المرحلة القادمة لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق.

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