الخارجية: مصر تستعد لعلاج اليمنيين القادمين على متن «طائرات الرحمة»

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أن مصر تستعد لاستقبال طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، خلال المرحلة القادمة لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق.