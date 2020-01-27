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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أسعار مخفضة بجناح السفارة الأمريكية في معرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت شاهيناز سالم، مساعد الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، إن الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تنظيما أفضل من العام الماضي، وأن هناك تيسيرا من قبل وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب لتسهيل الإجراءات، مشيدة بكثافة الإقبال على المعرض وتنظيم الأجنحة وبزيادة عدد الدول المشاركة في المعرض.

وأشارت سالم، الإثنين، إلى أن الكتب المعروضة بجناح السفارة الأمريكية تقدم بأسعار مخفضة عن دور النشر، في إطار حرص السفارة على جذب الجمهور العربي والإفريقي.

من جهتها، قالت دانيا الدريدج، مساعد الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور العربي والأفريقي على أجنحة المعرض، ومنها جناح السفارة الأمريكية بالمعرض المقام حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأضافت الدريدج، أن الجمهور لديه شغف بحضور الندوات التي تقام في المعرض، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم ندوات داخل الجناح الخاص بالسفارة تتعلق بالتبادل الثقافي بين البلدين، إلى جانب البرامج التي تقدمها السفارة للدارسين في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الندوات تناقش منح اللغة الإنجليزية التي تقدم في مصر، وكذلك مهارات الكتابة.

وأن الكتب المعروضة في الجناح تشمل مختلف المجالات خاصة شق الأطفال وإدارة الأعمال، مؤكدة أن عددا كبيرا من الكتب مقدم من المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية، وتم ترجمتها للغة العربية حتى يتم التيسير على الجمهور.

وأوضحت أن السفارة الأمريكية في مصر تقدم برامج مختلفة في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

يذكر أن دولة السنغال تحل هذا العام كضيف شرف، وتم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

ويشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر، يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة. وللمرة الأولى يتم إطلاق تطبيق إلكترونى للتيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر، وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

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