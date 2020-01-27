كنيسة مار جرجس السويس تنظم احتفالية لـ «شباب ثانوي»

نظمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالسويس، أمس الأحد، احتفالية لخدمة شباب ثانوي بالكنيسة.بدأت الاحتفالية بالصلاة ثم قدم كورال الكنيسة باقة من الترانيم الروحية، كما ألقى الخادم مجدي فايق كلمة روحية خلال الاحتفالية بعنوان التجسد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم نينوى المعروف بصوم يونان، وذلك في العاشر من فبراير المُقبل، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية.