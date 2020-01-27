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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عسكريون أمريكيون يحققون في تقارير تحطم طائرة في أفغانستان

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:56 م
طائرة
طائرة
وكالات
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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، عنصر القوات البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن استمرار مسئولين عسكريين أمريكيين فى التحقيق في تقارير عن تحطم طائرة في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان الأفغانية أعلنت مسئوليتها عن إسقاط الطائرة الأمريكية في أفغانستان.

وتحطمت الطائرة الأمريكية، وعلى متنها 83 شخصا، في إقليم غزنة جنوب أفغانستان، وهي تابعة للقوات الخاصة الأميركية.

بينما قال عارف نوري، المتحدث باسم مكتب حاكم إقليم غزنة، الأفغانية: "إنّ الطائرة التي تحطمت اليوم الإثنين ليست مدنية أفغانية، بل تعود لشركة أجنبية، وإن كل من على متنها احترقوا، ولم تعرف من الجثث إلا جثتا الطيارين".

وفي وقت سابق، تحدثت مصادر قبلية عن سقوط طائرة تابعة لشركة أريانا الأفغانية للطيران، وعلى متنها 110 أشخاص، اليوم، وإضرام النار في موقع الحادث، في مديرية ديك بإقليم غزنة جنوب أفغانستان.

لكن شركة أريانا نفت أن تكون الطائرة التي سقطت في غزنة تابعة لها، وأكدت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، في بيان لها، أن جميع طائراتها بخير، ولفتت إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردًا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 أشخاص في ولاية غزني، شرق البلاد، وقالت الشركة الأفغانية، في بيان لها، إن كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها.

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