رفع الجلسة العامة للبرلمان

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال عبدالعال ترفع أعمال الجلسة على أن تعود للانعقاد في الثانية عشرة ظهر غد.وكان المجلس قد وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16-12-019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.