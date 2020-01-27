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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رفع الجلسة العامة للبرلمان

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:51 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال عبدالعال ترفع أعمال الجلسة على أن تعود للانعقاد في الثانية عشرة ظهر غد.

وكان المجلس قد وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16-12-019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

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