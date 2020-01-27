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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

عضو هيئة كبار العلماء: الأزهر يدعو دائمًا لتحقيق السلام

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:46 م
الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل
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قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، جاء ليؤكد أن ديننا الإسلامي دين سلام ومحبة وتعايش، وأن الأزهر الشريف يدعو على مر تاريخه العالم إلى تحقيق السلام لكي يسود بين البشر انطلاقًا من رسالة الإسلام العالمية التي دعت الناس إلى التسامح والمحبة والسلام.

وأضاف واصل، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، أن تكريم علماء الأزهر اليوم يأتي نتيجة لما قدموه للبشرية من دعوة للسلام والخير، انطلاقًا من الرسالة الإسلامية ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء رحمة للعالمين.

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