«الإفتاء» تجيز الزواج بفتاة مجهولة النسب

أجازت دار الإفتاء المصرية، الزواج من فتاة مجهولة النسب، لا سيما إذا كانت صاحبة دين وخلق كريم.وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى صادرة عنها اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما تكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى من يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحققة، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال من يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أم لا.