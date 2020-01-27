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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وجبتا «يوسفي وسجق» تسممان 9 في البحيرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 9 أشخاص بتسمم غذائي، اليوم الإثنين، نتيجة تناول وجبة فاسدة من اليوسفي والسجق بمحافظة البحيرة، وتم تحويلهم لمستشفى الحميات بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد بوصول مصابين بتسمم، فانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين تناول أسرة كاملة، بمنطقة منشية افلاقة، وجبة "يوسفي"، وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص، وهم كل من: "ع. خ. ع"، 26 سنة، و"ع. ا. م"، 26 سنة، و"ر.ع. خ"، 7 سنوات، و"آ. ع. خ"، 4 سنوات، وتم إجراء الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحويلم لمستشفى حميات دمنهور.

واستقبل مستشفىي دمنهور التعليمي 5 أشخاص مصابين بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة سجق، معدة بالمنزل، بمنطقة مساكن فرغلي بدمنهور، وهم كل من: "م.م.ا"، 40 سنة، "أ. م. ع" 40 سنة، "أ.م. ح. ا" 10 سنوات، "ع. م.ح.ا" 8 سنوات، "ح.م. ح.ا" 4 سنوات، وتم إجراء الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتحويلهم لمستشفى حميات دمنهور.

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