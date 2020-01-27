رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نفاد نسخة «شخصية مصر» من معرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
طباعة
نفدت بشكل نهائي، اليوم الإثنين، من جناح الهيئة العامة للكتاب، نسخة موسوعة "شخصية مصر" للمفكر الراحل الدكتور جمال حمدان، بعدما شهدت إقبالا كبيرًا من رواد المعرض على اقتنائها طيلة الـ5 أيام الماضية.

ويأتي الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض، وشعار المعرض «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع»، وتأتي السنغال دولة ضيف شرف المعرض.

ويبلغ سعر الموسوعة 140 جنيها في المجلدات الأربعة، الأمر الذي جعل العديد من القراء حريصون على اقتناء الطبعة.

وكانت الهيئة طبعت نحو 3 آلاف نسخة من موسوعة شخصية مصر، بالتعاون مع دار الهلال الناشر الحصري لكتب المفكر الراحل جمال حمدان.

ومن المقرر أن يتم تزويد منافذ البيع فى معرض الكتاب بالمزيد من النسخ الخاصة بـ موسوعة شخصية مصر، حتى نفاد جميع طبعات موسوعة شخصية مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

اليوم.. الحكم فى معارضة تامر عاشور على حبسه سنة

منذ حوالي 6 ساعات

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

منذ حوالي 13 ساعة

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

إنفوجراف

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

منوعات

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

أحمد الصغير يكتب: رجم (الدرويشة) !

«البحث عن الـ11 ألف» لقاء مفتوح مع نرمين نزار.. الأحد

إطلاق اسم الشاعر محمد عيد إبراهيم على جائزة عفيفي مطر

«لاتيه» لمروة الجمل.. أحدث إصدارات دار «ن»