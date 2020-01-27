نفاد نسخة «شخصية مصر» من معرض الكتاب

نفدت بشكل نهائي، اليوم الإثنين، من جناح الهيئة العامة للكتاب، نسخة موسوعة "شخصية مصر" للمفكر الراحل الدكتور جمال حمدان، بعدما شهدت إقبالا كبيرًا من رواد المعرض على اقتنائها طيلة الـ5 أيام الماضية.ويأتي الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض، وشعار المعرض «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع»، وتأتي السنغال دولة ضيف شرف المعرض.ويبلغ سعر الموسوعة 140 جنيها في المجلدات الأربعة، الأمر الذي جعل العديد من القراء حريصون على اقتناء الطبعة.وكانت الهيئة طبعت نحو 3 آلاف نسخة من موسوعة شخصية مصر، بالتعاون مع دار الهلال الناشر الحصري لكتب المفكر الراحل جمال حمدان.ومن المقرر أن يتم تزويد منافذ البيع فى معرض الكتاب بالمزيد من النسخ الخاصة بـ موسوعة شخصية مصر، حتى نفاد جميع طبعات موسوعة شخصية مصر.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».