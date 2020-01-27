رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد زارع: العالم الإسلامى يتعرض لمؤامرات من الداخل والخارج

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:12 م
الدكتور أحمد زارع،
الدكتور أحمد زارع،
هدير شعراوي
طباعة
قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة، يتعرض لموجات شرسة جدًا، فهناك مؤامرات تحاك ضد العالم الإسلامي ليس من الخارج فقط، وإنما أيضًا من الداخل.

وأضاف زارع، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن جماعات الإرهاب والتطرف التي نشأت في الداخل والخارج، كانت تهدف إلى تمزيق وحدة الأمة الإسلامية.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر الأزهر العالمي من قبل الأزهر قلب الوسطية، يحصن الشباب ضد الدعاوى المضادة المضلة من الجماعات المتطرفة، التي نشرت فسادًا كبيرًا في الفكر، كما أنه يصحح بعض المفاهيم المغلوطة التي نشأت عند البعض.

وتابع أن هناك ثوابت للدين لا يمكن الاقتراب منها، وإنما ينطلق منها الاجتهاد، وإعمال الفكر، فيما يستجد من قضايا، وفقًا لما جاء في الكتاب والسنة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

ابنة رانيا يوسف عن ملابس والدتها: مفيش ست قدرت تعمل زيها

منذ حوالي 7 ساعات

الإدارية العليا تحظر النقاب على عضوات «التدريس» بجامعة القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

«الصحة»: إجراءات مشددة على منافذ البلاد لمنع دخول مصابى «كورونا»

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

إنفوجراف

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

منوعات

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

أحمد الصغير يكتب: رجم (الدرويشة) !

«البحث عن الـ11 ألف» لقاء مفتوح مع نرمين نزار.. الأحد

إطلاق اسم الشاعر محمد عيد إبراهيم على جائزة عفيفي مطر

«لاتيه» لمروة الجمل.. أحدث إصدارات دار «ن»