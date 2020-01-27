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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:10 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد حفيظ - نرمين الدهان
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نجح فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مباحث التموين، قسم شرطة بنى سويف الجديدة، في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات، بمنطقة شرق النيل.

ووردت معلومات إلى أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف بوجود مصنع لإنتاج الحلويات بمنطقة شرق النيل، وبناءا على توجيهات اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، انتقل رجال الجهاز برفقة قوة من قسم شرطة بني سويف الجديدة برئاسة الرائد أحمد النبوي رئيس المباحث إلى محل الواقعة.

و بالفحص، والمعاينة تم ضبط 10 آلاف طبق حلويات ذهبي اللون مربع الشكل، و5 آلاف طبق ذهبي مستدير الشكل، و10 أجولة سكر زنة الجوال 50 كيلو جرام، و500 علبة كرتونية، و5 أجولة دقيق زنة الجوال 50 كيلو جرام، و15 ألف علبة حلويات مختلفة الشكل والحجم فارغة، و9 علب سكر باكيت زنة العلبة 4 كيلو جرام، و2000 قاعدة جاتوه بلاستيكية مختلفة الحجم، و2000 شنطة قماش بأحجام مختلفة مخصصة لبيع المنتجات بداخلها.

كما تم ضبط 5 اسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم، وفرن، وميكروويف، وشعلة 2 عين بلدي حدادي، و4 طاولة حديدية، و3 ثلاجة افقية، و2 ثلاجة رأسية، وماكينة استرتش، و10 حلة ألومنيوم، و30 صينية لعرض المنتجات، و3 براميل بلاستيكية، و30 فورمة تقطيع مصنوعة من الألومنيوم مختلفة الأشكال، و30 صاجة لرص العجين بها آثار زيت دالة على الإنتاج.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات ببنى سويف

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