رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين رئيس: فريق عمل «لص بغداد» بذل مجهودًا كبيرًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:07 م
الفنانة ياسمين رئيس
الفنانة ياسمين رئيس
ا ش ا
طباعة
أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول فيلم "لص بغداد" الذي يعرض حاليًا في دور السينما، ووصفتها بأنها قوية وإيجابية، وذلك من خلال الإيرادات التي حققها الفيلم منذ بدء عرضه.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنها تلقت أصداء طيبة للغاية بعد متابعة الجمهور للفيلم، مشيرة إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا على مدار عام ونصف العام، وتمت الاستعانة بفريق عالمى لإخراج مشاهد "الأكشن" بالشكل المطلوب، ليرضي الجمهور.

وأكدت أنها تنتقى أدوارها بشكل جيد، وتفضل تقديم الشخصيات المختلفة عنها، حيث إن لديها ما يتيح لها تقديم أداء مختلف، لافتة إلى أن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يزيد من مصداقيتها، وأن الجمهور يحب الشخصيات "غير المألوفة".

يذكر أن دور السينما بدأت الأربعاء الماضى،فى عرض فيلم " لص بغداد"، حيث حقق حتى اليوم الرابع لعرضه إيرادات بلغت 7 ملايين و135 ألفًا و455 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من "الأكشن" تتخلله بعض المواقف الكوميدية، ويندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة من خلال مجموعة من اللصوص التي تحاول الوصول إلى مقبرة الإسكندر الأكبر لسرقتها.

يشارك في بطولة الفيلم، محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، وغيرهم باقة من النجوم، ومن تأليف، تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

ابنة رانيا يوسف عن ملابس والدتها: مفيش ست قدرت تعمل زيها

منذ حوالي 18 ساعة

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

منذ ساعة الا ربع

وفاة وإصابة 8 لقيادة طفل سيارة نقل فى بلبيس بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

«الصحة»: إجراءات مشددة على منافذ البلاد لمنع دخول مصابى «كورونا»

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

إنفوجراف

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

منوعات

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

أحمد الصغير يكتب: رجم (الدرويشة) !

«البحث عن الـ11 ألف» لقاء مفتوح مع نرمين نزار.. الأحد

إطلاق اسم الشاعر محمد عيد إبراهيم على جائزة عفيفي مطر

«لاتيه» لمروة الجمل.. أحدث إصدارات دار «ن»