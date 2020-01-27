ياسمين رئيس: فريق عمل «لص بغداد» بذل مجهودًا كبيرًا

أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول فيلم "لص بغداد" الذي يعرض حاليًا في دور السينما، ووصفتها بأنها قوية وإيجابية، وذلك من خلال الإيرادات التي حققها الفيلم منذ بدء عرضه.وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنها تلقت أصداء طيبة للغاية بعد متابعة الجمهور للفيلم، مشيرة إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا على مدار عام ونصف العام، وتمت الاستعانة بفريق عالمى لإخراج مشاهد "الأكشن" بالشكل المطلوب، ليرضي الجمهور.وأكدت أنها تنتقى أدوارها بشكل جيد، وتفضل تقديم الشخصيات المختلفة عنها، حيث إن لديها ما يتيح لها تقديم أداء مختلف، لافتة إلى أن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يزيد من مصداقيتها، وأن الجمهور يحب الشخصيات "غير المألوفة".يذكر أن دور السينما بدأت الأربعاء الماضى،فى عرض فيلم " لص بغداد"، حيث حقق حتى اليوم الرابع لعرضه إيرادات بلغت 7 ملايين و135 ألفًا و455 جنيهًا.وتدور أحداث الفيلم في إطار من "الأكشن" تتخلله بعض المواقف الكوميدية، ويندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة من خلال مجموعة من اللصوص التي تحاول الوصول إلى مقبرة الإسكندر الأكبر لسرقتها.يشارك في بطولة الفيلم، محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، وغيرهم باقة من النجوم، ومن تأليف، تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.